Фото: портал мэра и правительства Москвы

В исторической московской усадьбе Муравьевых-Апостолов прошли первые вечерние свадебные церемонии: в четверг, 26 ноября, там поженились при свечах пять пар. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она отметила, что первые вечерние церемонии прошли в красивую дату – 26.11.26. Праздничные регистрации прошли в Бальном зале – самом нарядном помещении усадьбы.

Усадьба вошла в число первых площадок проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Каждый год здесь заключают брак свыше 450 пар, а с 2019 года в этой локации зарегистрировали более 3 тысяч браков.

В настоящее время пары могут подать заявление на регистрацию брака в усадьбе на 2027 год. За несколько недель после начала приема заявок на следующий год площадку выбрали уже 380 пар.

Ранее столичные власти запустили голосового помощника для будущих супругов. Он будет самостоятельно звонить парам, подавшим заявление на регистрацию брака. Около 80% молодоженов делают это через портал "Госуслуги" или mos.ru. Однако даже при наличии статуса "подтверждено" в личном кабинете они могут волноваться, поступило ли заявление. Новый сервис должен сделать процесс менее тревожным.

