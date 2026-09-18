Лето 2026 года стало рекордным по числу свадеб в Москве за 10 лет

Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников​

За три летних месяца в столице поженились свыше 41 тысячи пар – на 15% больше, чем годом ранее, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что за последние 10 лет этот свадебный сезон стал рекордным.

Во дворцах бракосочетания прошла каждая вторая церемония. Самым востребованным оказался новый Митинский дворец, где заключили брак почти 3 тысячи пар. В стандартный день проводилось около 45 церемоний, а в наиболее популярные даты их количество было больше 70. Также в числе лидеров – дворцы бракосочетания № 1 и 4, их выбрали 2,8 тысячи и 2,7 тысячи пар соответственно.

Продолжает увеличиваться интерес и к необычным площадкам. Более 8 тысяч пар выбрали проект "Новые адреса счастья". Это каждая пятая свадебная церемония в столице, а также рекордный результат за летний сезон с момента запуска проекта.

Почти 15 тысяч пар зарегистрировали брак в августе – это наибольшее число регистраций. Для последнего месяца лета результат стал рекордным с 2015 года: обычно в августе в столице регистрируют около 13 тысяч браков.

26 июня стало самой популярной датой сезона: в этот день состоялось примерно 1,5 тысячи церемоний. По количеству регистраций дата вошла в тройку лидеров за последние 50 лет. Чуть меньше пар выбрали 8 августа, а 6 июня заключили брак 1,3 тысячи пар. Еще примерно по тысяче регистраций было на 20 июня и 26 августа.

Чаще всего москвичи выбирали для регистрации пятницы и субботы – на эти дни выпали 22 и 27% летних свадеб соответственно.

В наиболее востребованные даты столичные загсы увеличивали количество доступных мест для регистрации брака. Например, 6, 20 и 26 июня, а также 8 августа дворцы бракосочетания работали до 21:00. Кроме того, 26 июля двери загсов для проведения церемоний открылись в воскресенье, когда большинство дворцов, как правило, пары не принимает.

Ранее сообщалось, что больше 1 тысячи пар выбрали 7 и 27 июля 2027 года для заключения брака в Москве. В число топовых дат для свадьбы в 2027-м вошли 27 февраля, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. На июль пришлось больше всего заявлений в ЗАГСы – более 2,5 тысячи. При этом порядка 40% пар выбрали красивые даты для свадеб в следующем году.

