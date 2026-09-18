Вспышечная активность на Солнце 18–19 сентября останется на низком уровне

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Вспышечная активность на Солнце 18–19 сентября ожидается на очень низком или низком уровне. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что впервые с декабря 2021 года на Солнце за четыре дня не произошло ни одной вспышки обычного класса C и выше. Последний раз такой продолжительный перерыв наблюдался с 7 по 11 декабря 2021 года. При этом подобные длительные паузы нехарактерны для текущей фазы солнечного цикла.

В свою очередь, научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев заявил, что активность на Солнце снизится до минимума к 2030 году. По его мнению, этот процесс будет постепенным. Не исключена вероятность возникновения отдельных всплесков.