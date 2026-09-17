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17 сентября, 09:34

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Associated Press: NASA обнаружило на Луне свежий кратер диаметром 222 метра

NASA обнаружило на Луне свежий кратер диаметром 222 метра

Фото: science.nasa.gov

Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил на видимой стороне Луны новый ударный кратер диаметром около 222 метров и глубиной до 43 метров. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, он стал крупнейшим из известных ударных кратеров, образовавшихся в Солнечной системе в последнее время. По размеру кратер превосходит римский Колизей.

Он появился в мае 2024 года после столкновения Луны с фрагментом астероида или кометы. Сам момент удара не удалось зафиксировать телескопами, находящимися на Земле и в космосе.

Новый объект обнаружили на снимках Lunar Reconnaissance Orbiter только в августе 2025 года. Исследователи подсчитали, что столкновение такого масштаба происходит примерно один раз в 132 года.

Ранее сообщалось, что 22 сентября Венера достигнет своей максимальной яркости. Планету можно будет заметить на небосводе сразу после захода Солнца. Астрономы советуют москвичам искать локации с открытым западным горизонтом для наилучшего обзора. Несмотря на то что освещенность диска планеты составит лишь 22%, визуально она будет казаться крупнее из-за минимального расстояния до Земли.

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