Компания "Ветбиохим" приостановила продажу четырех серий вакцин "Мультикан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "Ветбиохим" приостановила продажу нескольких серий вакцин для животных "Мультикан" после сообщений о гибели собак после приема препарата. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Речь идет о сериях № 20 и 21 "Мультикан-8" со сроками годности январь и февраль 2028 года соответственно, а также о сериях № 11 и 12 "Мультикан-6" со сроками годности январь и февраль 2028 года. Отозваны и приостановлены только указанные серии.

В "Ветбиохим" добавили, что отзыв был инициирован 18 августа после появления информации о летальных последствиях прививок.

От жителей Ярославской области в конце августа поступили жалобы на то, что после введения вакцины "Мультикан-8" у животных появлялись рвота и судороги, а температура тела повышалась. СМИ сообщали о смерти нескольких щенков из-за препарата.

После этого производитель отозвал серию № 20 "Мультикана-8". В свою очередь, Россельхознадзор приостановил обращение препарата этой партии, а затем решил уничтожить его.

Позже в образцах вакцины серии № 20 обнаружили живой вирус болезни Ауески. Это подтвердило причинно-следственную связь между смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной.

