Производитель отозвал серию вакцины "Мультикан-8" после сообщений о гибели собак

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Производитель вакцины для собак "Ветбиохим" отозвал серию № 20 препарата "Мультикан-8" после сообщений о случаях гибели питомцев в Ярославской области, сообщили в телеграм-канале компании.

Представители "Ветбиохим" подчеркнули, что компания продолжает работу по выяснению всех обстоятельств случившегося. Решение об отзыве из обращения вакцины принято до установления подробностей.

"Необходимая информация подготовлена для направления в Россельхознадзор", – указано в сообщении.

Ранее жители Ярославской области начали сообщать о том, что после плановой вакцинации начали страдать как щенки, так и взрослые собаки – у питомцев повышалась температура, появились рвота и судороги. По данным СМИ, несколько щенков скончались.

При этом в ГБУ Ярославской области "Центр ветеринарии" указали на то, что данная вакцина закупалась постоянно и проблем с ней не возникало. В компании добавляли, что в настоящий момент нет оснований полагать, что причиной гибели собак стала именно вакцина.

Кроме того, московским ветеринарам не поступали жалобы на вакцину "Мультикан-8".

