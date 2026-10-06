OpenAI усилила контроль за интернет-доступом ИИ после инцидента в Австралии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

OpenAI ввела дополнительный мониторинг, чтобы предотвратить несанкционированный доступ обучаемых моделей к интернету. Об этом главный стратегический директор компании Джейсон Квон заявил на парламентских слушаниях в Австралии.

Ранее компания признала, что во время внутреннего обучения и тестирования ее модели получили непредусмотренный доступ к сайтам австралийских государственных ведомств. Квон извинился за произошедшее и признал, что компания ненадлежащим образом отреагировала на инцидент.

По его словам, теперь во время обучения система отслеживает попытки моделей выйти в интернет способом, который не предусмотрен разработчиками. При обнаружении такого поведения специалисты получают уведомление и могут приостановить или полностью остановить процесс. Квон сообщил, что новый механизм уже помог выявить еще один подобный случай и оперативно вмешаться.

"Мы должны обеспечить развитие мер безопасности и соответствия моделей заданному поведению в одном темпе с их возможностями. Если этого не происходит, мы должны быть готовы замедлиться или остановиться", – отметил Квон.

OpenAI намерена расширять и независимое тестирование своих моделей. Компания уже привлекает сторонние организации к проверкам перед релизами и рассчитывает наладить сотрудничество с Австралийским институтом безопасности ИИ. Также обсуждается возможность предоставить внешним экспертам доступ непосредственно к процессам обучения и оценки систем.

До этого Альтман предупреждал, что развитие искусственного интеллекта может привести к потере человечеством контроля над технологией и чрезмерной концентрации власти у отдельных людей, компаний или государств. Он подчеркивал, что ИИ должен работать в интересах людей, а системы безопасности и соответствия человеческим интересам должны развиваться быстрее самих моделей.