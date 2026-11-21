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Российское спасательное судно подошло к российскому сухогрузу, атакованному БПЛА в нейтральных водах Финского залива. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

По его словам, обстановка на борту контролируется. Экипаж также сообщил, что эвакуация не потребовалась. Судовая команда выполняет необходимые работы и планирует продолжить движение по маршруту.

Дрозденко также сообщил, что находится в рабочем контакте с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в связи с инцидентом.

Об атаке на грузовое судно, которое направлялось в Калининград, стало известно 21 ноября. Удар был нанесен в трех морских милях от границы РФ.

Предварительно, на борту находились лакокрасочные материалы. При этом угрозы для снабжения Калининградской области не выявили. Спасательную операцию возглавила Пограничная охрана Финляндии.

