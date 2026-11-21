Фото: MAX/"Минобороны России"

В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы, грузовое судно, следовавшее в Калининград, атаковали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Сейчас проводится эвакуация экипажа. Последствия уточняются.

Губернатор также сообщил, что с ночи 21 ноября над областью были сбиты 80 беспилотников. Последствия атаки при этом пока уточняются.

"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области", – добавил Дрозденко.

На этом фоне были отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково", которые вводились для обеспечения безопасности полетов.

Введенные на время ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти отразились на полетах в Калининград и обратно. Как сообщили в Росавиации, из-за этих мер стало сложнее использовать воздушные трассы для рейсов в Калининград и из него.

В связи с этим в калининградском аэропорту "Храброво" не исключены корректировки в расписании. В Росавиации объяснили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, а статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

