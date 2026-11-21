Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Десять человек, среди которых трое детей, пострадали из-за утечки хлора в бассейне "Дельфин" в Хабаровске. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Хабаровского края.

Детей привезли в краевую детскую больницу имени А. К. Пиотровича, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Семеро взрослых были доставлены в городскую больницу А. М. Войно-Ясенецкого: один в состоянии средней тяжести находится в реанимации, а остальные – в отделении токсикологии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, днем 21 ноября в бассейне вышла из строя подстанция подачи хлора. Пострадали находившиеся в воде посетители.

"Угрозы жизни нет", – уточнили в ведомстве.

К разбирательству подключилась и прокуратура региона. Надзорное ведомство проверяет, как в бассейне соблюдали санитарно-эпидемиологическое законодательство.

Ранее пятеро детей пострадали от отравления угарным газом после посещения бани в Аликовском округе Чувашии. Всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, там им оказали необходимую медицинскую помощь.

