20 ноября, 21:48Политика
Трамп отказался обсуждать гарантии безопасности для Украины до завершения конфликта
Фото: whitehouse.gov
Американский лидер Дональд Трамп считает преждевременным обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины до окончания конфликта. Об этом он сообщил журналистам.
"Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нужно заключить соглашение", – заявил президент США.
Ранее Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с российским и китайским руководством. Американский президент также отмечал, что Владимир Путин заинтересован в урегулировании конфликта на Украине дипломатическим путем и готов заключить соответствующее соглашение.
Кроме того, Трамп призывал европейские государства самостоятельно договориться с Москвой и перенаправить средства, выделяемые на военную помощь Киеву, на внутреннее развитие.