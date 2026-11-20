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Американский лидер Дональд Трамп считает преждевременным обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины до окончания конфликта. Об этом он сообщил журналистам.

"Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нужно заключить соглашение", – заявил президент США.

Ранее Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с российским и китайским руководством. Американский президент также отмечал, что Владимир Путин заинтересован в урегулировании конфликта на Украине дипломатическим путем и готов заключить соответствующее соглашение.

Кроме того, Трамп призывал европейские государства самостоятельно договориться с Москвой и перенаправить средства, выделяемые на военную помощь Киеву, на внутреннее развитие.