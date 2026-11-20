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Американский лидер Дональд Трамп назвал случайностью падение двух ракет и беспилотника на территории Польши. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

По словам президента США, Россия "по ошибке уронила в Польше беспилотник и пару небольших ракет". Однако доказательств российского происхождения упавших объектов Трамп не привел.

Глава Белого дома также подчеркнул, что не считает произошедшее поводом для принятия жестких ответных мер.

О падении воздушного объекта в польском населенном пункте Новый Липовец стало известно 20 ноября. О пострадавших и повреждениях каких-либо объектов не сообщалось.

Ранее Трамп призвал европейские страны договориться с Москвой и отказаться от дальнейшего финансирования военной помощи Киеву. Американский президент предложил участникам "коалиции желающих" заключить сделку с Кремлем, чтобы перенаправить выделяемые Украине средства на внутренние нужды европейских государств.

Трамп обратил внимание на то, что речь идет о миллиардах долларов, которые страны могли бы потратить на собственное развитие.

