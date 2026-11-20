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Дополнительные меры по изменению порядка расчета дифференцированных тарифов на коммунальные услуги в России пока не утверждены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Ранее стало известно о предложении разрешить регионам вводить инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей. На первом этапе расходы планируют распределить между населением, бюджетными организациями и бизнесом, сохранив ограничение роста платы для граждан. В дальнейшем власти могут выделить группы домохозяйств, на которые это ограничение распространяться не будет.

Комментируя соответствующие данные, в ведомстве пояснили, что предложения по этому вопросу рассматривают в рамках национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Работа проходит с участием представителей отраслевых компаний и органов власти.

При этом любые нововведения возможны только после оценки их последствий, согласования с заинтересованными ведомствами, регионами и экспертами.

В Минстрое также отметили, что действующее законодательство уже позволяет устанавливать разные тарифы на тепло-, водоснабжение и водоотведение. При их определении могут учитывать особенности конкретных систем и территорий, объем потребления, качество услуг, а также вид и параметры теплоносителя.

Кроме того, в регионах с высокими экономически обоснованными тарифами предусмотрена возможность вводить льготные расценки для населения.

Решения о тарифах принимают региональные власти каждый год после проверки экономической обоснованности расчетов ресурсоснабжающих организаций. Контроль за ценами и тарифами осуществляет Федеральная антимонопольная служба, которая может скорректировать или отменить их при обнаружении нарушений.

В министерстве добавили, что граждане также могут рассчитывать на меры социальной поддержки при оплате ЖКУ.

Субсидии получают около 2 миллионов семей, а более 30 миллионов человек, в том числе многодетные, пенсионеры, ветераны и участники боевых действий, пользуются компенсациями расходов на жилье и коммунальные услуги.

Регионы вправе устанавливать собственные нормативы предоставления субсидий с учетом местных особенностей.

Ранее сообщалось, что средний чек оплаты ЖКУ в крупнейших регионах России сократился на 13,2%. Сильнее всего чек снизился в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (на 30,3%), Красноярском крае (на 27,5%) и Санкт-Петербурге (на 25,9%). Кроме того, в Москве показатель упал на 3,4%, а в Подмосковье – на 14,5%.

