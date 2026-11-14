В ГД обсудят тарифы ЖКХ и стоимость жилья с профильными министерствами

Фото: depositphotos/Professor25

Вопросы обоснованности стоимости жилья и тарифообразования в сфере ЖКХ планируют поднять в Госдуме в рамках правительственного часа с профильными министерствами 25 ноября. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в МАХ.

Он отметил, что на этой неделе при обсуждении основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года речь шла в том числе об этих темах. По словам Володина, парламентариям всегда интереснее обсуждать перспективные направления, такие как искусственный интеллект и современные технологии, однако нельзя забывать о проблемах, которые волнуют людей сегодня.

"Это и тарифы в сфере ЖКХ, и стоимость жилья. <…> Планируем 25 ноября в рамках правительственного часа, посвященного инфраструктуре для жизни, с участием профильных министров обсудить эти темы", – заявил председатель Госдумы.

Ранее Минстрой выступил с предложением ввести целевые надбавки к тарифам на ЖКУ для россиян. Эти средства планируется направлять на ремонт и обновление трубопроводов и котельных, так как действующих тарифов хватает только на текущую эксплуатацию. Надбавки будут носить целевой характер.

