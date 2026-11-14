Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 10:10

Политика

В ГД обсудят тарифы ЖКХ и стоимость жилья с профильными министерствами

Фото: depositphotos/Professor25

Вопросы обоснованности стоимости жилья и тарифообразования в сфере ЖКХ планируют поднять в Госдуме в рамках правительственного часа с профильными министерствами 25 ноября. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в МАХ.

Он отметил, что на этой неделе при обсуждении основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года речь шла в том числе об этих темах. По словам Володина, парламентариям всегда интереснее обсуждать перспективные направления, такие как искусственный интеллект и современные технологии, однако нельзя забывать о проблемах, которые волнуют людей сегодня.

"Это и тарифы в сфере ЖКХ, и стоимость жилья. <…> Планируем 25 ноября в рамках правительственного часа, посвященного инфраструктуре для жизни, с участием профильных министров обсудить эти темы", – заявил председатель Госдумы.

Ранее Минстрой выступил с предложением ввести целевые надбавки к тарифам на ЖКУ для россиян. Эти средства планируется направлять на ремонт и обновление трубопроводов и котельных, так как действующих тарифов хватает только на текущую эксплуатацию. Надбавки будут носить целевой характер.

Читайте также


политикаобществоЖКХ

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика