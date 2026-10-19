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19 октября, 15:40

Политика

В ГД внесли проект о повышении тарифов за ЖКУ не чаще раза в год

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы от партии КПРФ предложили ограничить повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) одним разом в течение календарного года. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента, он опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно инициативе, предельные индексы и индексы по регионам России не должны превышать индекс потребительских цен за год, предшествующий году их утверждения. При этом размер платы граждан за коммунальные услуги предлагается повышать не чаще одного раза в год.

Инициативу разработали депутаты Госдумы Юрий Афонин, Александр Ивачев, Георгий Камнев и Алексей Куринный. Авторы законопроекта считают, что такая мера позволит сдержать рост расходов населения на ЖКУ.

В пояснительной записке отмечается, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги сейчас увеличиваются значительно быстрее инфляции. Это вызывает недовольство граждан и снижает прозрачность действующего механизма изменения тарифов.

По мнению депутатов, предложенные ограничения помогут повысить доверие населения к сфере ЖКХ и уменьшить нагрузку на семейные бюджеты.

Ранее Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованными и соответствовать доходам населения. На встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, президент назвал коммунальные платежи одной из наиболее чувствительных для граждан проблем. По его словам, парламент и правительство должны постоянно работать над регулированием тарифов.

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