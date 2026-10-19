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19 октября, 16:28

Политика

Премьер Литвы Синкявичюс заявил, что упавший в стране дрон был украинским и нес взрывчатку

Фото: AP/Mindaugas Kulbis

Дрон, который 18 октября нарушил воздушное пространство Литвы, принадлежал Украине и был снаряжен взрывчаткой. Об этом заявил премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс по итогам заседания Комиссии по национальной безопасности, сообщает Life.ru со ссылкой на LRT.

По словам главы правительства, установить происхождение аппарата помогли найденные обломки и сведения украинской стороны.

"Мы проверили данные, когда и откуда беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы. Нет сомнений, что он пересек границу с польской стороны", – отметил Синкявичюс.

Он также указал, что представители Украины подтвердили потерю связи с одним из БПЛА во время атаки. В Вильнюсе предположили, что именно этот аппарат впоследствии взорвался в Литве. Премьер при этом не сомневается, что дрон был оснащен взрывчаткой.

Инцидент произошел утром 18 октября в Пасвальском районе на севере страны. Обломки БПЛА повредили гражданский автомобиль, никто не пострадал. Причины падения и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Из-за появления неопознанного воздушного объекта в нескольких уездах объявили тревогу. На перехват подняли истребители НАТО, но из-за неблагоприятных погодных условий пилоты не смогли визуально обнаружить беспилотник. Примерно через час тревогу отменили.

Ранее польские военные обнаружили беспилотник у побережья Балтийского моря. Военнослужащие подняли его из воды. В Минобороны Польши заявили, что это мог быть "военный беспилотник российского происхождения", однако никаких доказательств не привели.

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