Истребитель НАТО сбил дрон в воздушном пространстве Литвы

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Истребитель сил НАТО уничтожил беспилотный аппарат в воздушном пространстве Литвы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на литовский национальный центр управления кризисами.

Также в ведомстве ранее отметили, что в Литве были подняты в воздух истребители НАТО. По их данным, это произошло на фоне сообщений о возможном обнаружении дрона вблизи Вильнюса.

Ранее сообщалось, что польские военные обнаружили беспилотник у побережья Балтийского моря. Военнослужащие подняли его из воды.

В Минобороны Польши заявили, что это мог быть "военный беспилотник российского происхождения". Однако никаких доказательств он не привел.