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15 сентября, 03:58

Общество

Выплаты беременным студенткам установили 38 российских регионов

Фото: depositphotos/AlexLipa

С 2025 года российские регионы получили право вводить дополнительные единовременные выплаты для беременных студенток очной формы обучения: к началу сентября 2026 года выплаты действуют уже в 38 субъектах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального законодательства.

Федеральное ежемесячное пособие для малоимущих беременных, вставших на учет до 12-й недели, рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума. Минимальный размер допвыплаты составляет 100 тысяч рублей.

Выплаты в размере 100 тысяч рублей установлены в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Алтайском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ярославской областях и Санкт-Петербурге.

В Хабаровском крае обязательным условием является возраст от 18 до 23 лет. В Саратовской и Пензенской областях выплаты положены также студенткам заочной формы обучения. В большинстве регионов основные требования включают срок беременности не менее 12 недель и проживание на территории субъекта не менее трех лет.

Максимальная выплата – 250 тысяч рублей – с 1 августа 2026 года действует в Смоленской области. В Ивановской и Ульяновской областях, а также в Севастополе она составляет 200 тысяч рублей, в Удмуртии, Брянской и Тульской областях – 150 тысяч, в Рязанской – 120 тысяч.

Ранее в Госдуме предложили закрепить право студентов с детьми на перенос экзаменов. Депутаты подчеркнули, что в ряде случаев вузы идут навстречу студентам-родителям и переносят аттестации из-за ухода за ребенком. Однако такие решения принимаются индивидуально и зависят от позиции администрации или преподавателей.

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