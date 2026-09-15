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Американский Национальный фонд поддержки демократии (NED, признан нежелательной организацией в РФ) в 2025 финансовом году направил почти 4 миллиона долларов на прозападные медиапроекты, ориентированные на российскую аудиторию. Об этом сообщает РИА Новости по итогам изучения перечня грантов.

Всего в 2025 финансовом году фонд одобрил 86 связанных с Россией проектов на 11,8 миллиона долларов. На 27 медиапроектов пришлось 3,92 миллиона.

Крупнейший грант – более 302 тысяч долларов – получили работающие за рубежом СМИ для выпуска материалов для российской аудитории и развития инструментов распространения запрещенного в России контента. Еще около 275 тысяч выделили СМИ, освещающим российскую политику, судебную систему и конфликт на Украине.

Отдельно фонд профинансировал документальный фильм о российской оппозиции и медиапроекты в поддержку лиц, которых NED называет политзаключенными. Более 200 тысяч долларов направлено на два YouTube-канала: один – о конфликте на Украине, второй – для противодействия "российской государственной пропаганде".

Еще 250 тысяч – на русскоязычные видео и документальные материалы для "продвижения демократических ценностей". При этом многие из этих проектов остаются в перечне действующих грантов NED и в 2026 году.

Также по ряду программ суммы выросли: финансирование журналистских расследований – с 275 до 550 тысяч долларов, проекта с видео и подкастами о коррупции и политике – с 177,7 тысячи до 355,4 тысячи.

Ранее стало известно, что Агентство по международному развитию США (USAID) выделило около 5 миллиардов долларов на организацию "майдана" на Украине. Кроме того, по словам заместителя секретаря Совета безопасности России Алексея Шевцова, за время СВО Украина получила от организации около 35 миллиардов долларов.