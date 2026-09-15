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15 сентября, 04:58

Политика

Канадский суд окончательно закрыл фонд имени украинского нациста Гунько

Фото: depositphotos/selensergen

Суд в Канаде признал законной ликвидацию научно-стипендиального фонда имени украинского эсэсовца Ярослава Гунько, созданного в 2020 году при Институте украинских исследований Университета Альберты на пожертвование от семьи Гунько. Об этом говорится в судебном решении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Руководство университета объявило о закрытии фонда после скандала вокруг чествования Гунько в парламенте Канады в 2023 году. Для окончательной ликвидации структуры вуз обратился в суд провинции Альберта, где против этого шага выступил сын Гунько Мартин.

В решении суда отмечается, что данный вердикт может затронуть и другие фонды Университета Альберты, названные в честь лиц, связанных с дивизией СС "Галичина".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предлагала отправить польский орден "Белого орла", которого лишили президента Украины Владимира Зеленского, в Канаду. По мнению дипломата, адресатом этой награды и других, отобранных у представителей Украины, должны стать Гунько и другие нацистские коллаборационисты.

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