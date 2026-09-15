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15 сентября, 11:54

Общество

Бабье лето в столице превратится в настоящее лето 16–17 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко​

По-летнему теплая погода придет в столицу в среду и четверг, 16–17 сентября. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в среду и четверг бабье лето станет настоящим летом благодаря гребню антициклона. В Москве и в Центральной России в целом будет солнечно и сухо.

В ночь на среду температура составит от плюс 5 до плюс 10 градусов, днем – плюс 16–19. В четверг ожидается до 19–22 градусов тепла, что на 5–6 градусов превышает климатическую норму.

В пятницу, 18 сентября, через регион пройдет холодный атмосферный фронт, местами возможны кратковременные дожди, добавил Тишковец. Ночью ожидается плюс 12–15, днем – плюс 16–19 градусов. В выходные, 19–20 сентября, погода вновь улучшится, столбики термометров покажут плюс 17–20 градусов.

Тем временем метеорологическая осень придет в Москву уже на следующей неделе. В городе начнутся затяжные дожди, а столбики термометров не будут подниматься выше 16 градусов. Свои условия начнут диктовать североатлантические циклоны.

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