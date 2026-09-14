Синоптик Тишковец спрогнозировал прохладное и дождливое лето 2027 года в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Лето 2027 года в России может оказаться прохладным и дождливым из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик заявил, что если рекорд Эль-Ниньо будет установлен, то, согласно статистике, в 81% случаев лето выдается прохладным, а в 73% – дождливым. Основываясь на этих данных, он предположил, что следующее лето не побалует "классным теплом", жаркой и солнечной погодой.

"Хотя всякое может быть", – добавил Тишковец.

Метеоролог добавил, что лето 2027 года ожидается "похуже, чем лето минувшее".

Он также ранее предупреждал, что в 2027 году весна в России окажется неустойчивой – после потепления будут приходить холода и снегопады. Причиной также является климатическое явление Эль-Ниньо. Синоптик считает, что весна 2027 года "точно не будет ранней".

