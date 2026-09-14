Туск допустил эскалацию конфликта РФ и Польши

Фото: ТАСС/IMAGO/newspix/Stanislaw Krzywy

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил эскалацию конфликта между Варшавой и Москвой. Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире правительственного центра безопасности, передает агентство PAP.

По словам Туска, наращивание ударов России по Украине может затронуть и польские территории. При этом для отражения возможных атак Варшава намерена прибегнуть к помощи союзников, предупредил премьер.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области. По словам министра, Варшава внимательно следит за ситуацией в Калининграде. Он предложил Альянсу проводить "настолько агрессивные учения", чтобы российские власти не знали, чего ждать.

В начале сентября Туск заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны "лежит в том числе на Советской России". Он добавил, что в этой ситуации нет никакой двусмысленности, поскольку это остается "очевидным для каждого порядочного человека".