Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 06:57

Политика

Туск допустил эскалацию конфликта РФ и Польши

Фото: ТАСС/IMAGO/newspix/Stanislaw Krzywy

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил эскалацию конфликта между Варшавой и Москвой. Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире правительственного центра безопасности, передает агентство PAP.

По словам Туска, наращивание ударов России по Украине может затронуть и польские территории. При этом для отражения возможных атак Варшава намерена прибегнуть к помощи союзников, предупредил премьер.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области. По словам министра, Варшава внимательно следит за ситуацией в Калининграде. Он предложил Альянсу проводить "настолько агрессивные учения", чтобы российские власти не знали, чего ждать.

В начале сентября Туск заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны "лежит в том числе на Советской России". Он добавил, что в этой ситуации нет никакой двусмысленности, поскольку это остается "очевидным для каждого порядочного человека".

Читайте также


политика

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика