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14 сентября, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: школу и детский сад построят в районе Солнцево

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичном районе Солнцево построят образовательный комплекс для 500 школьников и 250 воспитанников детского сада. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Учреждение появится в новом жилом квартале на Производственной улице. Здание разделят на две части: в левом трехэтажном крыле разместятся дошкольники, остальную площадь займут начальная и основная школы. В центральной части комплекса расположатся общие пространства: обеденный зал, медиатека, зона отдыха, два спортзала и многосветное многофункциональное пространство.

В блоке детсада предусмотрено 10 групп. На прилегающей территории оборудуют столько же игровых площадок с навесами, игровым и спортивным инвентарем. Каждый корпус будет иметь выход во внутренний зеленый двор.

Градоначальник уточнил, что рядом с будущим комплексом находятся станция МЦД-4 Новопеределкино и остановки городского транспорта.

В настоящее время в Западном административном округе строятся 25 социальных объектов, из них 20 – образовательные. Возведение соцобъектов в Москве соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни", добавил Собянин.

Ранее в районе Царицыно возвели детсад с бассейном на 250 мест. Дошкольное учреждение появилось по адресу Севанская улица, дом 64. В здании оборудовали 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями, раздевалками и буфетом. Также детсад оснащен пищеблоком полного технологического цикла и медкабинетом.

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