Трехэтажный детский сад с бассейном построили в районе Царицыно

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Царицыно завершилось строительство детского сада с бассейном на 250 мест, учреждение уже приняло первых воспитанников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание возвели по адресу Севанская улица, дом 64. Как отметил Ефимов, объект площадью почти 6 тысяч квадратных метров стал важным элементом социальной инфраструктуры района.

В здании оборудовали 10 групповых ячеек, включающих игровые зоны, спальни, раздевалки и буфет. На первом этаже расположены бассейн, музыкальный и физкультурный залы. Кроме того, детский сад оснащен пищеблоком полного технологического цикла и медицинским кабинетом.

Главный вход расположен на уровне земли, что делает его доступным для маломобильных посетителей. Внутри оборудованы три лестничные клетки и пассажирский лифт грузоподъемностью тысяча килограммов. Выступающая часть второго этажа образует теневой навес над входной площадкой, защищая ее от солнца, снега и дождя.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, здание представляет собой прямоугольный корпус, состоящий из нескольких объемов, которые гармонично объединены в единую композицию.

Фасады здания оформлены как художественное сочетание поверхностей: стены облицованы бетонной клинкерной плиткой, а также металлическими панелями насыщенных цветов. Витражные окна и оконные проемы с алюминиевыми рамами в серо-бежевых и золотисто-желтых тонах придают зданию легкость и современный облик. Цоколь здания выложен темной керамогранитной плиткой.

Строительные работы начались в 2023 году и велись под контролем комитета государственного строительного надзора города Москвы. Как отметил глава ведомства Антон Слободчиков, инспекторы провели 14 контрольных выездных проверок, в том числе с участием сотрудников подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Специалисты оценивали качество выполненных работ и применяемых материалов. По результатам итогового контроля оформлено заключение о соответствии здания требованиям утвержденной проектной документации.

На прилегающей территории обустроили игровые зоны под теневыми навесами для детей разного возраста, физкультурную площадку, а также место для хранения колясок и велосипедов. Всю территорию озеленили, установили малые архитектурные формы и смонтировали освещение.

Ранее в столичном районе Внуково открыли школу на 2 100 учеников. Четырехэтажное здание вошло в состав школы № 1788. Вместе с ним в жилом квартале сформирован и образовательный кластер.