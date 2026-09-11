Александр Горбенко: в Москве создают все условия для развития массового спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Москве создают все условия для развития массового спорта, заявил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Так он прокомментировал будущий забег "Кросс нации", который пройдет 12 сентября в ландшафтном парке "Крылатские холмы". Для участников подготовили дистанции от 500 метров до 12 километров.

По словам Горбенко, "Кросс нации" стал традиционным и проводится в городе более 20 лет. В нем принимают участие как дети, так и взрослые. В этом году в стартовой зоне забега будет работать специальная площадка ГТО, где все желающие смогут выполнить нормативы по бегу.

Заммэра отметил, что с каждым годом число любителей спорта в столице увеличивается.

"По поручению мэра Сергея Семеновича Собянина мы создаем все необходимые условия для развития и популяризации массового спорта, привлечения к активному образу жизни как можно большего числа москвичей", – добавил он.

Для детей от 4 до 5 лет проведут забег "Мини" на 500 метров. Ребята от 6 до 15 лет пробегут километр в категории "Детский". Для бегунов старше 16 лет подготовили дистанцию "Дебют" протяженностью 6 километров. Самая длинная дистанция "Испытание" на 12 километров рассчитана на совершеннолетних спортсменов.

Забеги начнутся в 09:00 с дистанции "Дебют". В 10:30 стартует "Испытание", в 12:30 – "Мини" и "Детский". Зачет проведут отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе. Все спортсмены, которые пробегут дистанцию до конца, получат памятные медали.

Ранее Собянин подвел итоги летнего спортивного сезона в Москве. Он отметил, что мегаполис подтвердил статус самого спортивного российского района – летом прошло свыше 50 крупных спортивных фестивалей и более 25 тысяч общедоступных тренировок, в которых поучаствовали более 7 миллионов человек.

При этом главным спортивным событием прошедшего лета стал Спортивный фестиваль в "Лужниках", который за месяц собрал почти 2 миллиона участников, подчеркнул глава города.