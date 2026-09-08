Новый сезон проекта "Спортивные выходные" начнется 12 сентября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

С 12 сентября в Москве стартует новый сезон проекта "Спортивные выходные". Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В этом году занятия перенесут с уличных площадок в помещения. Тренировки будут проходить на 15 площадках: на Южном и Северном речных вокзалах, Центральном рынке, в технопарке "Сколково", фудмолле "Депо. Москва", культурном центре "Строгино", Центральном детском магазине на Лубянке, торгово-развлекательных центрах "Щелковский", "Ривьера" и "Мозаика", а также в спортивных студиях у станций метро "Парк культуры", "Проспект Мира", "Чистые пруды" и "Тульская".

В расписании сохранятся популярные направления: йога, растяжка, функциональные и танцевальные тренировки, фитрок, зумба-тонинг, высокоинтенсивный интервальный тренинг, горячая растяжка, горячая йога, горячее барре, горячий пилатес, пилатес, барре, барре 2.0, занятия на подвесных тренажерах и фитнес-бокс. Кроме того, появится инсайд-флоу-йога – динамичные тренировки, объединяющие асаны хатха-йоги и танцевальную хореографию под ритмичную музыку.

Проект "Спортивные выходные" работает с 2020 года. Благодаря ему москвичи могут бесплатно заниматься с профессиональными тренерами онлайн или на специальных площадках. Для участия необходима предварительная регистрация. Записаться на тренировку можно на сайте или в центрах госуслуг "Мои документы". Там же размещено расписание занятий и подробная информация о площадках.

Вместе с тем 12 сентября в ландшафтном парке "Крылатские холмы" состоится забег "Кросс нации". Программа начнется в 09:00. Для москвичей всех возрастов и уровней подготовки будут доступны разные дистанции.

