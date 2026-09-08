Путин проведет переговоры с Моди на саммите БРИКС

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Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает RT.

Представитель Кремля также подчеркнул, что предстоящая поездка президента в Индию будет иметь большое значение для развития двусторонних контактов.

Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Путин также планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В течение недели российский лидер также примет участие в совещании с членами правительства и встретится с делегацией Вьетнама. В частности, переговоры с генсеком ЦК Компартии и президентом Вьетнама То Ламом запланированы на 9 сентября.