08 сентября, 12:17Политика
Путин проведет переговоры с Моди на саммите БРИКС
Фото: ТАСС/EPA/RAJAT GUPTA
Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает RT.
Представитель Кремля также подчеркнул, что предстоящая поездка президента в Индию будет иметь большое значение для развития двусторонних контактов.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Путин также планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
В течение недели российский лидер также примет участие в совещании с членами правительства и встретится с делегацией Вьетнама. В частности, переговоры с генсеком ЦК Компартии и президентом Вьетнама То Ламом запланированы на 9 сентября.