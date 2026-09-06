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06 сентября, 13:05

Политика

Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством и отправится на саммит БРИКС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на грядущей неделе с 7 по 13 сентября проведет совещание с членами правительства, встретится с делегацией Вьетнама и примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.

Переговоры с вьетнамской делегацией запланированы на 9 сентября. В рамках мероприятия Путин встретится с генсеком ЦК Компартии и президентом Вьетнама То Ламом.

Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, на полях встречи Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США не исключается, однако говорить о практической подготовке пока преждевременно. По его словам, ключевым остается вопрос содержательной части и ожидаемых результатов, хотя сам формат посылает важные сигналы.

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