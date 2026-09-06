Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 12:01

В мире

Более 5 тысяч жителей немецкого Киля эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой

Фото: depositphotos/mikdam​

Около 5,2 тысячи жителей немецкого Киля вынуждены покинуть свои дома 6 сентября из-за операции по обезвреживанию авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили городские власти.

Эвакуация затронет примерно 2,58 тысяч домов в районе Дитрихсдорф. В связи с предстоящей операцией по обезвреживанию и транспортировке 250-килограммовой авиационной бомбы американского производства, жителям предписано освободить зону проведения работ до 14:00 по местному времени, уточнила телерадиокомпания NDR.

Ранее на территории Балтийской косы в Калининградской области была обнаружена редкая находка времен Второй мировой войны – легкий танк Panzerkampfwagen II Aus. L Luchs. До этого момента в России не удавалось обнаружить даже обломков этой редкой боевой машины.

Машина почти полностью комплектная, имеет башню, вооружение и пробоину от снаряда советского Т-34-85. Танк станет частью экспозиции трофейной техники на Форте № 5 в Калининграде.

Читайте также


за рубежом

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика