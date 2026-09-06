Более 5 тысяч жителей немецкого Киля эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой

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Около 5,2 тысячи жителей немецкого Киля вынуждены покинуть свои дома 6 сентября из-за операции по обезвреживанию авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили городские власти.

Эвакуация затронет примерно 2,58 тысяч домов в районе Дитрихсдорф. В связи с предстоящей операцией по обезвреживанию и транспортировке 250-килограммовой авиационной бомбы американского производства, жителям предписано освободить зону проведения работ до 14:00 по местному времени, уточнила телерадиокомпания NDR.

Ранее на территории Балтийской косы в Калининградской области была обнаружена редкая находка времен Второй мировой войны – легкий танк Panzerkampfwagen II Aus. L Luchs. До этого момента в России не удавалось обнаружить даже обломков этой редкой боевой машины.

Машина почти полностью комплектная, имеет башню, вооружение и пробоину от снаряда советского Т-34-85. Танк станет частью экспозиции трофейной техники на Форте № 5 в Калининграде.