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06 сентября, 11:58

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Telegraph: принц Гарри опасается отправлять своих детей в британскую школу

Принц Гарри боится отправлять своих детей в британскую школу – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Agostini

Принц Гарри выразил опасения за безопасность своих детей, которые на следующей неделе пойдут в британскую школу. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на друзей семьи.

По данным издания, главный источник риска – ежедневные поездки в учебное заведение. Как отметили журналисты, регулярные маршруты в одно и то же время делают семью уязвимой для слежки.

Чета опасается не только внимания папарацци, международных СМИ и фотографов, но и возможных действий "волков-одиночек", желающих причинить вред. Источник подчеркнул, что именно поездки в школу являются "наибольшим источником опасности" для семьи.

При этом, несмотря на отсутствие официальной охраны, дети принца Гарри будут находиться под скрытой защитой полиции, сообщает издание.

20 августа стало известно о планах принца Гарри и его супруги Меган Маркл вернуться в Великобританию. Как сообщали СМИ, 26-го числа они прибыли в Бирмингем. По данным источников, их переезд может оказаться временным и продлиться от шести месяцев до нескольких лет, а дети пары должны начать обучение в британской школе.

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