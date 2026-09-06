Тематические "Тройки" выпустили к запуску Рублево-Архангельской линии метро

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Московский метрополитен выпустил специальную серию тематических карт "Тройка" в честь открытия первого участка Рублево-Архангельская линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Для карт было разработано пять дизайнов – пять фотографий станций нового участка. В их число вошли "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Приобрести новые карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" 5 сентября, в День города. Станции оснащены биометрией, 4G и 160 цифровыми табло.

Открытие первого участка линии улучшило транспортное обслуживание районов Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк.

Второй участок до "Липовой Рощи" планируют открыть в 2027 году, а следующий – в 2030-м, когда пассажиропоток должен превысить 250 тысяч человек в сутки.

