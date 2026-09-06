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06 сентября, 09:50

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Ученый Фай Ченг: столкновение астероида с Землей может вызвать суперцунами

Ученый оценил угрозу суперцунами от приближающегося к Земле астероида

Фото: depositphotos/sdecoret​

Столкновение крупного астероида с Землей может вызвать суперцунами и привести к катастрофическим последствиям для цивилизации, заявил профессор гавайского университета в Маноа Квок Фай Ченг в беседе с РИА Новости.

"Столкновение с крупным астероидом – это глобальное и катастрофическое явление, которое угрожало бы цивилизации", – отметил ученый.

По его словам, событие такого масштаба способно породить суперцунами. Однако вероятность подобной катастрофы крайне мала, подчеркнул собеседник агентства.

"Возможность того, что в течение нашей жизни такое произойдет, слишком мала, чтобы беспокоиться", – заключил Квок Фай Ченг.

Ранее сообщалось, что гигантский астероид Апофис, пролетая мимо Земли, может врезаться в один из спутников на геостационарной орбите в 2029 году. При этом фрагменты небесного тела не упадут на планету.

Спутники на геостационарной орбите летают на высоте 36 тысяч километров. Из-за этого они могут быть уязвимы перед пролетающим астероидом.

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