Пожар в неэксплуатируемом здании на востоке Москвы ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании на Лечебной улице на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, в результате происшествия никто из людей не пострадал. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

О пожаре стало известно ночью в воскресенье, 6 сентября. Прибывшие пожарные оперативно локализовали огонь.

Ранее пожар произошел в столичном клубе Gipsy на Болотной набережной. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание было потушено на площади 2 квадратных метра.