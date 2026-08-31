Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Томской области

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Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в городе Асино Томской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Возгорание произошло днем 30 августа в одноэтажном брусовом доме с надворными постройками. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 505 квадратных метров, в тушении участвовали 12 сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники.

В летней кухне спасатели обнаружили на диване тело мальчика 2023 года рождения. В результате пожара частично обрушилась крыша дома, огнем также были повреждены стены и кровля крытого двора, летней кухни, бани и дровяника.

"Дом не был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем", – заявили в МЧС.

Ранее в станице Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края произошел взрыв бытового газа в частном доме. Хлопок газовоздушной смеси случился в 07:45, после чего начался пожар на площади 56 квадратных метров и обрушилась кровля. Пять человек пострадали, всех доставили в районную больницу.