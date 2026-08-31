Госсервис для устройства питомцев из приюта заработает в России

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В России планируют запустить государственный цифровой сервис, через который можно будет взять домашнее животное из приюта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры.

Ведомство планирует запустить цифровые сервисы для работы с животными, включая помощь в устройстве питомцев из приютов. Также будет создан сервис для поиска пропавших животных и регистрации ветеринаров.

На эти проекты будет выделено 80 миллионов рублей. Программа будет реализована в 102 регионах, а сервисы планируется запустить с середины ноября.

Ранее сообщалось, что за три дня работы фестиваля "Моспитомец × Четвероногий друг" в новые семьи уехали 50 собак и кошек. Среди обретших дом – 39 кошек и 11 собак.

На фестивале волонтеры, сотрудники городских приютов и благотворительных организаций рассказывают о повадках и характерах питомцев, помогают наладить первый контакт и проводят собеседование.