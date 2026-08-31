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01:15

Политика

Россия и Украина готовят следующий большой обмен пленными

Фото: depositphotos/JaneUK

Представители России и Украины ведут переговоры о деталях следующего масштабного обмена пленными. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на уполномоченную по правам человека в РФ Яну Лантратову.

"Сейчас мы работаем над деталями следующего большого обмена. Я продолжу эту работу, пока домой не вернутся все военнопленные и гражданские, удерживаемые киевским режимом", – заявила Лантратова.

По ее словам, по ряду вопросов стороны достигают договоренностей достаточно быстро, однако представители Киева продолжают выдвигать неприемлемые для России требования. Омбудсмен подчеркнула, что переговорный процесс идет непрерывно.

24 августа Россия в ходе гуманитарной акции вернула Украине 10 военных, а та в ответ передала 10 российских бойцов. Обмен состоялся на территории Белоруссии.

До этого крупный обмен пленными провели 19 августа. Россия вернула с территории, подконтрольной Киеву, 103 военнослужащих. Взамен были переданы 103 военнопленных ВСУ. Вернуть российских бойцов удалось благодаря посредничеству ОАЭ.

Еще 10 российских бойцов вернулись из плена в Белоруссии

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