Россия и Украина провели обмен военнопленными по схеме 103 на 103

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия 19 августа вернула с подконтрольной Киеву территории 103 российских военнослужащих. Взамен были переданы 103 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Освобожденные российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии. В министерстве добавили, что вернуть их домой удалось при посредничестве ОАЭ.

С военными работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. Как уточнила омбудсмен, среди возвращенных есть 31 раненый. Также в рамках обмена из плена освободили многодетных отцов.

"За каждой фамилией – семья, которая ждала этого дня. Будем делать все возможное, чтобы наши защитники возвращались домой", – подчеркнула Лантратова.

Военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую поддержку, после чего перевезут в Россию. Там они продолжат лечение в госпиталях Минобороны.

Ранее на белорусской территории в пункте пропуска "Новая Гута" состоялся очередной гуманитарный обмен между Россией и Украиной. В Россию вернулись 8 человек, на Украину – 7. Процедуру сопровождала делегация МККК, которая также помогает с транспортировкой.