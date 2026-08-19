Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские бойцы за прошедшие сутки освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Поселок удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр", уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы России ударили по патрульному катеру типа "Тарантул" и резервуарам с топливом в порту Одесса. Судно обеспечивало безопасность на переходе морем и в местах разгрузки украинских военных. Атаку провели с использованием ударных БПЛА.

Более того, в порту Измаил военнослужащие ликвидировали причальный терминал, который обеспечивал разгрузку кораблей с военными грузами, ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.