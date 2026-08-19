Более 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве к Дню города

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Свыше 2 тысяч инженерных сооружений промоют в Москве перед Днем города, который в 2026 году отметят 5–6 сентября. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В мероприятиях будут задействованы более 250 единиц техники и порядка тысячи сотрудников коммунальных служб. Они будут использовать в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

Специалисты очистят конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, а также лестницы. Если потребуется, некоторые сооружения будут отремонтированы.

Дорожные службы займутся промывкой знаков, информационных щитов, указателей шумозащитных конструкций, ограждений. Памятники и фонтаны будут отмывать вручную, применяя особые методы с использованием нейтральных чистящих средств. Транспортные тоннели и мосты промоют щелочными растворами.

Кроме того, на Кремлевской, Москворецкой, Болотной, Якиманской и Кадашевской набережных в столице отремонтируют швы облицовки из гранита. Всего специалисты обновят свыше 71,8 тысячи погонных метров покрытия. Такие работы они проводят раз в 5 лет.

