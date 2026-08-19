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19 августа, 12:08

Общество

Онищенко высказался против замены ЕГЭ госэкзаменами

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Резкий возврат к традиционной системе сдачи экзаменов вместо ЕГЭ негативно скажется на образовании. Такое мнение РИА Новости высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Поводом для заявления стало предложение главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной заменить ЕГЭ государственной итоговой аттестацией в форме госэкзаменов.

Онищенко пояснил, что в школах почти не осталось преподавателей, которые принимали экзамены в традиционном виде, поэтому изменения приведут к ухудшению ситуации. Он уточнил, что воспринимать идею по замене ЕГЭ как уже решенный вопрос пока рано.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор намерен к 2030 году добавить устную часть в ЕГЭ по истории. Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что уже началась разработка соответствующих моделей.

Первым этапом станет введение устного экзамена по истории в 9-х классах – он войдет в штатный режим в 2028 году. После этого начнется работа над форматом для ЕГЭ.

Эксперт высказалась против усложнения заданий ЕГЭ

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