Рособрнадзор: ИИ выявлял нарушения на ЕГЭ в 2026 году с эффективностью 66%

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Искусственный интеллект выявлял нарушения на ЕГЭ в 2026 году с эффективностью 66%. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Нейросеть отметила более 3 тысяч подозрительных действий, свыше 2 тысяч из которых подтвердили модераторы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ИИ использовали в 22 российских регионах, программа анализировала видеопоток из 300 аудиторий, где проводились экзамены. Кроме того, более 140 тысяч камер обеспечивали бесперебойную трансляцию на портале "Смотри ЕГЭ", ее продолжительность составила свыше 7 миллионов часов.

В Рособрнадзоре также рассказали, что система видеонаблюдения создана на отечественном ПО и использует защищенные высокоскоростные оптические каналы связи. Все видеозаписи с экзаменов будут хранить до 1 марта 2027 года в центрах обработки данных "Ростелекома". Доступ к ним имеют лишь представители ведомства, РЦОИ и органов власти.

Нейросеть также планируют использовать в дополнительный период проведения ЕГЭ, который закончится 25 сентября.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2027 году не планируется отмена ЕГЭ. Он подчеркнул, что о любых серьезных изменениях в формате государственных экзаменов школьников предупреждают заблаговременно.