08 мая, 03:58

Минпросвещения РФ рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ

Властям регионов советуют установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации – ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие совместные рекомендации Минпросвещения РФ, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки.

Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату ему денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему по основному месту работы педагога.

При этом конкретный размер и порядок начисления компенсации субъекты России будут определять самостоятельно.

Ранее Рособрнадзор определил новые запреты на ЕГЭ в 2026 году. Ведомство запретило участникам экзамена общаться друг с другом и выполнять свою работу несамостоятельно.

Также они не смогут не могут брать с собой в кабинет средства связи, вычислительную технику, шпаргалки и письменные материалы.

Абитуриенты в 2026 году могут подать заявление в вузы через "Госуслуги"

