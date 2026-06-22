Месячный рост цен в мае стал минимальным в РФ с ноября 2022 года

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia​

Рост потребительских цен в России в мае 2026 года стал минимальным с ноября 2022 года. Об этом сообщил Центробанк РФ.

В банке отметили, что месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, а к маю упал до 1,8%. Уже два месяца подряд общий рост цен замедляется за счет волатильных компонентов, но при этом динамика цен в устойчивой части также продолжила снижение.

По оценкам регулятора, годовая инфляция в апреле составляла 5,58%, а в мае снизилась до 5,31%. Это произошло в основном за счет продовольственных товаров, резюмировали в ЦБ.

Ранее в Центробанке заявили, что в стране наблюдается высокий разброс зарплат в зависимости от отрасли. Это свидетельствует о неоднородности экономики. Кроме того, в последние месяцы регулятор зафиксировал приостановку сокращения дефицита кадров в ряде регионов РФ.

В это же время Банк России не видит рисков переохлаждения российской экономики на фоне принимаемых мер, санкций и других факторов. Экономическая активность после снижения в начале года постепенно восстанавливается – экономика вернулась к росту в апреле.

