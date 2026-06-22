Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 18:35

Экономика

Месячный рост цен в мае стал минимальным в РФ с ноября 2022 года

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia​

Рост потребительских цен в России в мае 2026 года стал минимальным с ноября 2022 года. Об этом сообщил Центробанк РФ.

В банке отметили, что месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, а к маю упал до 1,8%. Уже два месяца подряд общий рост цен замедляется за счет волатильных компонентов, но при этом динамика цен в устойчивой части также продолжила снижение.

По оценкам регулятора, годовая инфляция в апреле составляла 5,58%, а в мае снизилась до 5,31%. Это произошло в основном за счет продовольственных товаров, резюмировали в ЦБ.

Ранее в Центробанке заявили, что в стране наблюдается высокий разброс зарплат в зависимости от отрасли. Это свидетельствует о неоднородности экономики. Кроме того, в последние месяцы регулятор зафиксировал приостановку сокращения дефицита кадров в ряде регионов РФ.

В это же время Банк России не видит рисков переохлаждения российской экономики на фоне принимаемых мер, санкций и других факторов. Экономическая активность после снижения в начале года постепенно восстанавливается – экономика вернулась к росту в апреле.

Читайте также


экономика

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика