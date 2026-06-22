Профессия главного инженера стала одной из самых высокооплачиваемых в Москве

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Главный инженер проектов может зарабатывать до 330 тысяч рублей, а водитель автобетоносмесителя – порядка 250 тысяч рублей. Об этом заявил глава службы занятости населения столицы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов, передает Агентство "Москва".

Такие высокооплачиваемые предложения будут представлены на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет в Москве, рассказал он. По его словам, всего горожане смогут рассмотреть свыше 28 тысяч вакансий в 200 компаниях. Это на 30% больше, чем годом ранее.

В свою очередь, заместитель руководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Елена Дурнева добавила, что для знакомства со специальностями для гостей подготовили интерактивные мастер-классы. В центре в Печатниках можно будет также выбрать образовательную программу, которая поможет освоить желаемую профессию.

Ранее сообщалось, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 26 июня. Гостей примут пять площадок московской службы занятости. Днем ранее, 25-го числа, в центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках вакансии предложат участникам СВО и их семьям.