Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Москве 26 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 26 июня на пяти площадках столичной службы занятости. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакансии представят 200 работодателей, что на 30% больше, чем годом ранее. Соискатели смогут рассмотреть порядка 30 тысяч предложений. Им помогут в подготовке к собеседовании и обучении новой специальности.

Кроме того, добавила Ракова, 25 июня в центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках специальную ярмарку трудоустройства проведут для участников СВО и их близких. Их проконсультируют карьерные наставники, а свыше 60 работодателей предложат более 3 тысяч вакансий. Это в том числе программисты, инженеры-технологи, машинисты, специалисты по закупкам и многие другие.

На этой же площадке 26 июня всем желающим предложат сразу пройти собеседование. Вакансии там представят Московский метрополитен, аэропорт Внуково, АО "Росатом Возобновляемая энергия", московский машиностроительный завод "Авангард", автомобильный завод "Москвич".

Также соискателей ждут мастер-классы, тестирование на определение подходящей профессии и погружение в виртуальную реальность. После прохождения теста каждый получит персональный план для развития карьеры.

Можно будет также выбрать одну из 75 образовательных программ, которые помогут улучшить навыки или даже освоить новую специальность. Обучение длится не более трех месяцев.

По словам вице-мэра, каждый третий житель столицы ежегодно проходит курсы повышения квалификации или меняет профессию. Чтобы горожане могли научиться новому и найти что-то для себя, Москва создает для них подходящие условия.

С поиском работы помогает и программа "Молодежь Москвы. Карьера". Обратиться к ней могут горожане в возрасте от 14 до 35 лет. Проект сопровождает участников на всех этапах карьерного роста, начиная с выбора сферы деятельности и заканчивая успешным трудоустройством и развитием собственного дела.

