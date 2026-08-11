В "Москвичке" заявили, что PR-директор журнала находится в сознании после ДТП

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PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская доставлена в реанимацию с серьезными травмами после того, как ее сбил грузовик в Москве. Об этом "Газете.ру" сообщила бренд-директор издания Алена Бердова.

ДТП произошло утром 11 августа на Ходынской улице. Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил грузовик. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

Бердова сообщила, что в Боткинской больнице состояние девушки оценили как средней степени тяжести. У нее выявили множественные переломы и ушибы внутренних органов. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает, она находится в сознании.

При этом сама Чаковская не помнит момент аварии. По словам Бердовой, водителя разыскивают оперативники. Родители и коллеги узнали о случившемся, когда девушка уже была в больнице.

В свою очередь, столичное управление МВД РФ заявило ТАСС, что полицейские составили 4 административных материала в отношении водителя грузовика, сбившего Чаковскую. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД задержали водителя. Им оказался житель Подмосковья 1987 года рождения.

Ранее в Магасе водитель мусоровоза насмерть сбил 5-летнего мальчика. ДТП произошло вечером 7 августа на улице Дахгильгова. Предварительно, водитель автомобиля "КамАЗ", выезжая из двора многоквартирного дома, допустил наезд на ребенка 2021 года рождения.

