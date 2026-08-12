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Происшествия

Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель погиб при атаке украинского FPV-дрона в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Тело мужчины обнаружили оперативные службы в селе Козинка. Точная дата происшествия уточняется. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее беспилотник-камикадзе ударил по продуктовому магазину в поселке Белая Березка в Брянской области. В результате атаки осколочные ранения получила продавец магазина. Ей оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

В Оренбургской области пожар начался на одном из промышленных предприятий после падения обломков БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На место оперативно прибыли экстренные службы.

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