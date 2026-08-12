Подача воды временно прекращена в Новороссийске после атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Подача воды временно прекращена в Новороссийске из-за повреждения магистрального трубопровода после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале Автономной теплоэнергетической компании (АТЭК).

Уточняется, что удар пришелся по магистральным трубопроводам холодного водоснабжения. Из-за отсутствия ХВС, необходимого для стабильной и безопасной работы теплоэнергетического оборудования, АТЭК также временно приостановила подачу горячего водоснабжения по всему городу.

Новороссийск подвергся атаке вражеских дронов в ночь на 12 августа. В результате обломки БПЛА попали на 21 жилой дом и четыре предприятия. Погиб один ребенок, еще восемь граждан пострадали.

Для жителей поврежденных домов открыли пункты временного размещения. ПВР появились в Восточном и Приморском районах Новороссийска.

