Прием заявок на премию "Путеводная звезда" откроется 1 сентября

Фото: пресс-служба Мостуризма

Ежегодно лучших специалистов, а также проекты и организации столичной сферы туризма отмечают премией правительства Москвы "Путеводная звезда". В этом сезоне прием заявок начнется 1 сентября и продлится до 9 октября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Награды вручают тем, кто благодаря своему таланту и упорной работе делает Москву еще привлекательнее для миллионов российских и зарубежных туристов. Премия помогает продвигать современные решения и успешные практики во всех ключевых направлениях индустрии – от гостиничного бизнеса до экскурсионных программ и цифровых продуктов", – отметила Сергунина.

Заполнить форму для участия можно будет на портале "Russpass. Бизнес".

Всего предусмотрено 36 номинаций, часть из них новые. Например, впервые за вклад в развитие туризма наградят организаторов деловых мероприятий – форумов, конференций, выставок. А блок "Медиа" пополнился номинацией за популяризацию туров в Москву среди иностранных путешественников.

В жюри войдут ведущие игроки рынка, представители столичного комитета по туризму и других профильных ведомств и организаций. Лауреатов объявят в декабре.

В направлении "Люди и кадры" лучшие экскурсовод, администратор гостиницы и сотрудник туристической полиции уже известны: это победители конкурса "Московские мастера" в 2026 году.

"Путеводная звезда" – одна из наиболее старых и авторитетных премий в области туризма в столице. Ее вручают с 1999 года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что туристический поток в Москву за последние годы вырос более чем в два раза. В этой области столица конкурирует с другими мегаполисами планеты. По мнению мэра, гостей привлекают чистота, комфорт и безопасность города.

